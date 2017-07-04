НАБУ оприлюднило докази у справі щодо незаконного збагачення нардепа Дейдея (схема, відео)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не погоджуються з оцінкою Регламентного комітету Верховної Ради щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Євгена Дейдея. Про це йдеться у спільній заяві Антикорупційного бюро та САП, яку оприлюднено на сторінці НАБУ у Facebook.

Правоохоронці оприлюднили матеріали, які були продемонстровані на засіданні регламентного комітету, а саме "фрагменти відео допиту свідка Ігоря Лінчевського, який нібито позичив кошти подружжю, та аудіозаписи деяких телефонних розмов, які підтверджують, що фінансове зобов’язання було зазначено Євгеном Дейдеєм у деклараціях ймовірно з метою легалізації джерел отримання (походження) коштів та надання вигляду законності фактам набуття активів у значному розмірі".

Також показали схему, яка пояснює факти незаконного збагачення народного обранця.

«Доказова база, здобута слідством, є цілком достатньою для прийняття рішення про зняття з парламентарія депутатської недоторканності. На підставі аналізу електронних декларацій встановлено, що Євген Дейдей у 2015-2016 рр. набув у власність нерухоме майно та транспортні засоби, вартість яких значно перевищує його офіційні доходи та доходи членів його родини», - йдеться у заяві.

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У відомстві наголосили, що 3 липня членам регламентного комітету були продемонстровані фрагменти відео допиту одного зі свідків, аудіо записи телефонних розмов окремих осіб, а також детальна схема аналізу структури доходів та витрат Євгена Дейдея і його дружини.

Розслідування за фактом незаконного збагачення Євгена Дейдея було розпочато у листопаді 2016 року.

"Зокрема, згідно з інформацією, отриманою від Державної фіскальної служби, сукупний дохід Євгена Дейдея за період з 01.06.2009 по 31.12.2016 склав 241 тис. грн. Його дружина за період з 14.09.2007 по 31.12.2016 отримала сукупний дохід в розмірі 1 млн 198 тис. грн. Таким чином, документально підтверджений сукупний дохід подружжя Дейдеїв за період з 14.09.2007 по 31.12.2016 склав 1 млн 440 тис. грн. Однак це не завадило народному депутатові та його дружині у період 2015-2016 рр набути у спільну сумісну власність лише офіційно підтверджених активів на суму 6 млн 133 тис. грн., що більш ніж у 4 рази перевищує сукупний дохід сім’ї за весь період отримання доходів", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначили, що відповідно до електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, поданих Євгеном Дейдеєм за 2015-й та 2016-й роки, останній вказав, що його дружина має фінансові зобов’язання перед підприємцем Ігорем Лінчевським в сумі 3 млн 500 тис. грн, що могло б частково пояснити спосіб життя та статки народного депутата.

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"Під час допиту в якості свідка пан Лінчевський не зміг дати чітких відповідей на запитання, де, коли, за яких обставин передавав позичені кошти дружині нардепа або йому самому. Попри значну суму позики бізнесмен сказав, що письмової угоди між ним та іншою стороною не було. При цьому результати негласних слідчих дій, що здійснювалися стосовно підприємця Ігоря Лінчевського, спростовують показання цього свідка. У телефонних розмовах він радився з іншими особами, якими мають бути його відповіді детективам НАБУ. Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що вірогідно жоден договір позики між дружиною нардепа Дейдея та Ігорем Лінчевським не укладався, а вказана сума коштів не передавалася", - розповіли у НАБУ.

Зазначається, що навіть за умови, що позика відбулася, її сума все одно повністю не покриває всі витрати подружжя Дейдеїв. Легальних доходів, які б дозволили придбати квартиру (2 млн 893 тис. грн) та два автомобілі (вартість кожного перевищує 1 млн 500 тис. грн), не мав ані народний депутат, ані члени його сім’ї.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея (фракція "Народного фронту"), в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168-2 Кримінального кодексу України).

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.