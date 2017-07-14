Добкін запросив іноземних адвокатів для захисту у своїй справі

Інтереси народного депутата від «Опозиційного блока» Михайла Добкіна представлятимуть іноземні адвокати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам перед тим, як зайти на допит до приміщення Генеральної прокуратури України.

«Я розмовляв вчора з двома іноземними адвокатами і вони готові взятись за цю справу. Це європейські адвокати. Я думаю, що ми спробуємо ще залучити адвокатів зі США. Тому що нам потрібна американська преса. Там не знають, що відбувається в Україні. Знають лише по заявах президента, та, можливо, наших дипломатів», - сказав він.

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Добкін також зазначив, що заручився підтримкою багатьох друзів, які живуть за межами України. «Я заручився підтримкою багатьох моїх друзів, у тому числі, які не живуть в цій країні і які готові, у тому числі й за свої кошти, надавати мені допомогу. Не особисто мені, а тим, хто буде доносити правду», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада вчора, 13 липня, надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.