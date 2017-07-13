Рада дала згоду на затримання та арешт Добкіна

Верховна Рада дозволила позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата Михайла Добкіна (фракція “Опозиційний блок”).

Зокрема, за притягнення нардепа до відповідальності проголосували 288 парламентарів, за затримання - 250 та за арешт – 242.

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Депутат підозрюється у змові групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові вартістю понад 220 млн грн.

Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін повідомив, що взяв сьогодні з собою до парламенту «тривожну валізку».

Відповідаючи на питання про те, що коаліція нібито готова голосувати за зняття з нього недоторканності й за арешт, і чи взяв він із собою у зв'язку з цим якісь речі, Добкін сказав: «Так, у мене в машині лежить «тривожна валізка», тому що я вже знаю, що необхідно щоб було із собою».