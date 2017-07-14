За фактом поранення Дейдея відкрито провадження за статтею "теракт"

Прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отримання поранення народним депутатом України Євгеном Дейдеєм.

Читайте такожСправа нардепа Дейдея фактично зайшла в глухий кут – САП

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Попередньо встановлено, що Євген Дейдей отримав зазначене поранення під час бойових дій, 14 липня 2017 року приблизно о 18.00 годині, в районі промислової зони м. Авдіївка.

Після надання первинної медичної допомоги, з діагнозом осколкові поранення народного депутата направлено до військового шпиталю № 66 м. Покровська.

Кримінальне правопорушення за фактом поранення, попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України", - написала Сарган.

Поранення не важке, додала вона.