Дейдей отримав осколкове поранення стегна, стан стабільний - поліція
Кілька годин тому на околиці Авдіївки дістав осколкове поранення нардеп Євген Дейдей.
Народного депутата Євгена Дейдея, який дістав осколкове поранення на околиці Авдіївки, прооперували, його стан стабільний.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє полк поліції спеціального призначення "Київ".
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"Кілька годин тому на околиці Авдіївки дістав осколкове поранення Євген Дейдей. За попередньою інформацією, осколок влучив у стегно. Зараз Дейдей перебуває у лікарні, де отримує необхідну допомогу. За словами лікарів, операція пройшла успішно. Життєво-важливі органи не зачеплені. Його стан стабільний", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Дейдея госпіталізували до Красноармійського військового госпіталю. Надзвичайна подія сталася в районі Авдіївської промзони.
Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея, в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168-2 Кримінального кодексу України) .
3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання стосовно Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.
11 липня Верховна Рада відмовилася дати згоду на позбавлення Дейдея депутатської недоторканності.