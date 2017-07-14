Дейдей отримав осколкове поранення стегна, стан стабільний - поліція

Народного депутата Євгена Дейдея, який дістав осколкове поранення на околиці Авдіївки, прооперували, його стан стабільний.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє полк поліції спеціального призначення "Київ".

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"Кілька годин тому на околиці Авдіївки дістав осколкове поранення Євген Дейдей. За попередньою інформацією, осколок влучив у стегно. Зараз Дейдей перебуває у лікарні, де отримує необхідну допомогу. За словами лікарів, операція пройшла успішно. Життєво-важливі органи не зачеплені. Його стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Дейдея госпіталізували до Красноармійського військового госпіталю. Надзвичайна подія сталася в районі Авдіївської промзони.

Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея, в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168-2 Кримінального кодексу України) .

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання стосовно Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

11 липня Верховна Рада відмовилася дати згоду на позбавлення Дейдея депутатської недоторканності.