Справа Клименка: партнери колишнього міністра пішли на угоду зі слідством - Матіос

Фігуранти у справі колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка після обшуків, які відбулися 14 липня, пішли на угоду зі слідством.

Читайте такожКлименко, який переховується у Росії, похвалився тим, що до нього слідчі не дісталися

Про це повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

"Дивлячись, що відбувається за законом у кабінетах слідчих Головної військової прокуратури, з'являються думки вголос: ще вчора вони тусувалися в "Гуллівері" і були партнерами з Клименком, а зараз після обшуків в квартирах "господаря" вже ввечері вони ж (від страху чи совісті??) рядками свідчень в протоколах - пішли на співпрацю зі слідством", - написав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня представники правоохоронних органів провели 183 обшуки в приміщеннях, що належать Клименку та членам його сім'ї, в тому числі в офісному центрі "Гулівер" у Києві, кілька поверхів якого є власністю екс-міністра і членів його сім'ї.

За словами Матіоса, військова прокуратура спільно з Департаментом захисту національної поліції та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізації розслідування у справі злочинної організації Януковича-Клименка".

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що силовики заблокували майно екс-міністра на суму 12 мільярдів доларів.