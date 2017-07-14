Силовики оточили входи і виходи в офісах в "Гулівері" та перевіряють сумки громадян через обшуки в редакції "Вестей" (фото)

У центрі Києва силовики оточили входи і виходи офісних приміщень торгово-розважального центру "Гулівер" у зв'язку з обшуком в редакції сайту і газети "Вести".

Як передає кореспондент УНІАН, на першому поверсі в холі "Гуллівера" представники Національної поліції перевіряють сумки у всіх громадян, які хочуть залишити офісні приміщення.

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На час проведення обшуку правоохоронці також тимчасово замінили охорону комплексу. Правоохоронці одягнені у шоломи, маски і бронежелети.

За словами очевидців, раніше перекривався рух біля торгового центру. На даний момент рух біля ТРЦ "Гуллівер" не перекритий, але місцями ускладнений через припарковані на узбіччі броньовані машини "Козак".

Як повідомляв УНІАН раніше, у коментарі журналістам головний редактор газети і сайту "Вести" Оксана Омельченко сказала, що у журналістів видання правоохоронці забрали телефони.

"Ведучі радіо кажуть, що силовики обіцяють за дві години перекрити їм ефір, якщо вони ще раз скажуть щось про обшук, який проходить зараз у медіахолдингу" Вести ". Вони вже двічі сказали про обшук, отже загалом залишилося одне попередження і ми можемо говорити що ефір і радіо остаточно вирубають", - розповіла Омельченко журналістам у лобі бізнес-центру "Гулівер".

Також вона сказала, що журналісти сайту видання "заблоковані в «переговорні», їх не випускають, у них забрали техніку, і тому ускладнена у нас комунікація".