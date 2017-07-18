Прем'єр Молдови назвав безпідставними твердження про економічну блокаду Придністров'я

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив про безпідставність тверджень лідерів невизнаного Придністров'я про нібито економічну блокаду цієї території українською і молдавською владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Філіп заявив сьогодні під час відкриття митно-прикордонного пункту пропуску «Кучурган-Первомайськ» на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону в Одеській області.

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За його словами, з огляду на те, що раніше понад 70% загального обсягу торговельних операцій Придністров'я здійснювалося саме через цей пункт пропуску, «в цьому контексті дивно чути різного роду спекуляції з приводу так званих планів» української і молдавської влади щодо здійснення економічної блокади Придністров'я.

«Експорт продукції в Україну за 2015-2016 рік був майже 10 млн дол. з цього регіону. Про яку блокаду може йтися, якщо майже 60% обсягу експорту з цього регіону було в країни Європейського Союзу? Можливо, це не подобається деяким лідерам регіону, але цей пункт дуже потрібен людям, які проживають у цьому регіоні», - зазначив Філіп.

Він наголосив, що спільний митно-прикордонний пункт пропуску «Кучурган - Первомайськ» створено винятково в інтересах людей, які проживають на території ПМР.

«Економічні агенти отримають можливість саме тут оформлювати всі свої вантажі. Їм не доведеться від'їжджати на великі відстані, щоб робити це далеко звідси», - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, сьогодні з президентом України Петром Порошенком під час робочої зустрічі було обговорено й інші питання, які стоять на порядку денному двосторонніх відносин. Сторони домовилися активізувати діалог і створити взаємовигідні відносини двох країн.

«Ми домовилися з питань, які стосуються демаркації кордонів, а також інших важливих питань для наших країн, які буде розглянуто в листопаді цього року», - зазначив прем'єр-міністр Молдови.

Він також привітав керівництво України і весь український народ з наданням безвізового режиму з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в пункті пропуску через державний кордон «Кучурган-Первомайськ» митні і прикордонні служби України і Молдови почали спільно здійснювати прикордонний і митний контроль.

Старт спільного контролю відбувся за участю президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа.

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На початковому етапі прикордонники Молдови перебуватимуть на напрямку в'їзду до Молдови (виїзд з України), а митники - в напрямку виїзду з Молдови (в'їзд в Україну). Дана схема дасть змогу поліпшити взаємодію між прикордонними і митними службами двох країн, сприятиме збільшенню товарообміну між Україною і Молдовою і дасть змогу вести мову про новий рівень українсько-молдавських відносин.

Після завершення початкового етапу, за погодженням сторін, контролюючі сторони обох країн перейдуть до здійснення своєї діяльності в повному обсягу, відповідно до раніше затвердженої технологічної схемою.