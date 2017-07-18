Німеччина засудила заяву Захарченка про створення "Малоросії"

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка сепаратистів "ДНР" Олександра Захарченка щодо "заснування Малоросії".

Офіційний Берлін вважає такий крок "повністю неприйнятним", прокоментувала DW у вівторок, 18 липня, речниця уряду ФРН.

"Захарченко не має легітимного права, говорити за цю частину України. Очікуємо, що Росія також негайно засудить цей крок, не поважатиме та не визнаватиме його", - зазначається в заяві. Берлін вважає переговори єдиним шляхом вирішення конфлікту в Україні, наголосила речниця німецького уряду. Ідеться, зокрема, про виконання мінських угод Росією, Україною та сепаратистами на Донбасі, яких підтримує Москва.

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Раніше у вівторок представниця України в Тристоронній контактній групі в Мінську (ТКГ) Ольга Айвазовська вже назвала заяви Захарченка "загостренням уяви ватажка бойовиків".

Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко, коментуючи нову ініціативу "ДНР", зазначив, що український народ поховає "Малоросію". "Хворі фантазії російських маріонеток завжди зникають, як мара", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Водночас український президент Петро Порошенко, котрий у вівторок перебуває з візитом у Грузії, знову наголосив, що Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом.