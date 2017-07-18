Заява Захарченка про створення "Малоросії" блокує переговорний процес – представник в ТКГ

Заява ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про створення "Малоросії" може заблокувати переговори Тристоронньої контактної групи. Про це заявив представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук в коментарі українському телеканалу, пише УП.

Марчук зазначив, що РФ намагається блокувати Мінський процес, звинувачуючи у цьому офіційний Київ.

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"Завтра засідання, а сьогодні - заява Захарченка - така, яка в принципі блокує завтра взагалі переговорний процес. Завтра, який би не був порядок, чи той, що запропонувала ОБСЄ, чи ми його можемо відредагувати, то ми почнемо обговорення з цієї заяви Захарченка. Бо така заява означає, що немає про що говорити", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави" "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України".

Пізніше президент України Петро Порошенко відреагував на новину про створення так званої «Малоросії» на окупованих територіях Донбасу.

"Захарченко не політичний діяч, а лялька, що передає кремлівські послання", - зазначив президент.