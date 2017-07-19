Бойовики вимагають звільнення 63-х не причетних до війни на Донбасі злочинців - Геращенко

18:15, 19 липня 2017
Політика
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Українські представники у Мінську вчергове гостро поставили питання узгодження конкретної дати звільнення всіх українців.

За словами Геращенко, бойовики висувають вимогу в ультимативному тоні / фото УНІАН

Заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко заявляє, що контрольовані Росією бойовики в ультимативному тоні вимагають звільнення 63 злочинців, які не причетні до організованого РФ конфлікту на Донбасі.

Про це вона повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Найбільш проблемними залишаються питання, що ОРДЛО вимагає звільнення 63 злочинців, які не мають жодного відношення до конфлікту на Донбасі", - заявила Геращенко.

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"ОРДЛО в ультимативному тоні вимагають звільнення цих кримінальних злочинців. Українські представники, які були наділені усіма відповідними повноваженням і директивами, натомість, ще раз гостро поставили питання узгодження конкретної дати звільнення всіх українців! Ми готові до компромісу, аби витягти наших. І рухаємося в цьому напрямку", - додала вона.

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Теги: #обмін полоненими на Донбасі#звільнення заручників на Донбасі