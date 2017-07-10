Росія та бойовики вимагають звільнення 63 осіб, серед яких "беркутівці" та причетні до терактів - Геращенко

Росія та бойовики вимагають звільнення 63 людей, які не мають відношення до Мінського процесу, зокрема “беркутівців”, та причетних до заворушень у Харкові і Одесі у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на “круглому столі” “безправні і забуті: громадяни України в місцях несвободи на непідконтрольних Україні територіях” заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що такі вимоги свідчать про те, що Росія фактично визнає свою причетність як до протидії Революції Гідності, так і до подій по дестабілізації ситуації в Одесі та Харкові.

“Залежні від Російської Федерації бойовики вимагають від України звільнення 63 людей, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. Серед них є убивці-”беркутівці”, серед них є і ті, хто був причетний до терактів в Одесі і Харкові. Але Україна не дасть себе шантажувати і якщо від України вимагають у рамках Мінського процесу звільнити людей, які не мають відношення до Мінського процесу, це означає лише одне — Росія визнає вустами бойовиків свою причетність до подій на Майдані та до подій у Харкові та Одесі”, - сказала Геращенко.

Вона також додала, що на останньому засіданні у Мінську українській стороні заявили в ультимативному тоні, що ніякого звільнення українських заручників не буде, якщо Україна не віддасть бойовикам цих 63 осіб.

Також Геращенко додала, що українська сторона після цього ультиматуму запитала ОБСЄ наскільки такий обмін відповідає Мінським угодам, а також аналогічну відповідь хоче почути від російської сторони.

“Ми почули від ОБСЄ і від Росії, що потрібно шукати компроміс. Але компроміс завжди рух з двох сторін. Тому України в цих умовах жорстко вимагає звільнення всіх політв'язнів, яких утримують у Російській Федерації: Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Сущенка та інших. Ми вимагаємо звільнення всіх кримських татар, які є громадянами України. Також вимагаємо звільнення так званих кримських диверсантів Панова та інших”, - сказала Геращенко.

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Крім того віце-спікер ВР підкреслила, що чим на більш високий рівень українська влада піднімає питання заручників, тим більше Путін і його команда усвідомлюють, що для України її громадяни є цінністю, і значить, на цьому потрібно шантажувати і мучити Україну.

Окрім того, вона нагадала, що на відміну від України російська влада відразу ж відмовляється від своїх громадян, які потрапили в полон до українських військових: “Росія відмовляється від своїх громадян, коли вони потрапляють у полон. Вони їй не потрібні. Вони їй були потрібні як гарматне м'ясо”.