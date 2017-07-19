Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 2 серпня
Також Київ наполягав на звільненні окупованого Дебальцевого та закликав Москву допустити СММ ОБСЄ до всієї лінії українсько-російського кордону.
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську заплановане на 2 серпня. Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи у Мiнську заплановано на 2 серпня", - сказала прес-секретар Кучми.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні за підсумками зустрічі ТКГ у Мінську Оліфер повідомила, що українська сторона закликала Росію засудити заяву бойовиків про "малоросію", що суперечить Мінському процесу.
Читайте такожУкраїнська сторона у Мінську закликала Росію засудити заяву бойовиків про "Малоросію"
Також Київ наполягав на звільненні окупованого Дебальцевого та закликав Москву допустити СММ ОБСЄ до всієї лінії українсько-російського кордону.
Крім того, сьогодні досягнуті домовленості не вносити до списку обміну непричетних до конфлікту на Донбасі осіб.
Також українська сторона висловила сподівання на завершення розслідування катастрофи MH17 найближчим часом.