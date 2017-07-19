Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 2 серпня

19:40, 19 липня 2017
Політика
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Також Київ наполягав на звільненні окупованого Дебальцевого та закликав Москву допустити СММ ОБСЄ до всієї лінії українсько-російського кордону.

Сьогодні досягнуті домовленості не вносити до списку обміну непричетних до конфлікту на Донбасі осіб / фото УНІАН

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську заплановане на 2 серпня. Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи у Мiнську заплановано на 2 серпня", - сказала прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за підсумками зустрічі ТКГ у Мінську Оліфер повідомила, що українська сторона закликала Росію засудити заяву бойовиків про "малоросію", що суперечить Мінському процесу.

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Також Київ наполягав на звільненні окупованого Дебальцевого та закликав Москву допустити СММ ОБСЄ до всієї лінії українсько-російського кордону.

Крім того, сьогодні досягнуті домовленості не вносити до списку обміну непричетних до конфлікту на Донбасі осіб.

Також українська сторона висловила сподівання на завершення розслідування катастрофи MH17 найближчим часом.

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Теги: #тристороння контактна група#засідання в Мінську