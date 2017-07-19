Україна продовжує вимагати від бойовиків звільнення окупованого Дебальцевого

Українська сторона в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) продовжує вимагати від контрольованих Росією бойовиків повернення територій, захоплених після укладення Мінського меморандуму у 2014 році, в тому числі повернення Дебальцевого.

Про це у Facebook написала прес-секретар екс-президента України, представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"У рамках підгрупи з безпеки українська сторона вчергове порушила питання повернення до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року і демілітаризації Дебальцевого", - заявила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, на попередніх зустрічах ТКГ у Мінську українська сторона неодноразово вимагала виведення сил бойовиків з окупованого в лютому 2015 року Дебальцевого.

"Ми наполягаємо на дотриманні лінії розмежування, зафіксованої Меморандумом від 19 вересня 2014 року, і тому однією з ділянок для розведення має бути Дебальцеве, а також демілітаризація зони в районі населених пунктів на півдні Донецької області - Саханка, Кумачове, Комсомольське", - заявила Оліфер 21 грудня 2016 року.