ЄС: Довіра українців до правоохоронних органів неможлива без розкриття вбивства Шеремета

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі вкотре закликав правоохоронні органи розслідувати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета й притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться у переданому УНІАН Представництвом Європейського Союзу в Україні коментарі посла.

«Рік тому українське громадянське суспільство та медіа-спільнота втратили свого найбільш талановитого та сміливого журналіста. Рік тому Павла Шеремета було холоднокровно вбито.

Ця трагедія досі залишається джерелом смутку для його сім’ї та багатьох друзів і колег, які разом із Павлом Шереметом захищали свободу преси та суспільні інтереси всього регіону», - зазначив Мінгареллі.

Він закликав розслідувати обставини вбивства, знайти винних та покарати їх.

«В день цієї трагічної річниці хотів би вкотре закликати українську владу провести швидке та прозоре розслідування цього злочину. Потрібно знайти та притягнути до відповідальності винних за вчинення такого брутального злочину», - сказав Мінгареллі.

Він наголосив, що довіра громадян до правоохоронних органів неможлива без досягнення прогресу в цій справі.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.