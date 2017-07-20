Слідчі у справі про вбивство Шеремета виконали свою роботу на 95% – радник глави МВС

Співробітники правоохоронних органів на 95% виконали свої завдання у частині розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це у коментарі для Радіо Свобода заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Читайте такожУ Києві вшановують пам’ять журналіста Шеремета, якого вбили рік тому (відео)«Розслідування, наскільки можна було його провести впродовж цього року, практично в деталях було проведено. У нас майже дві тисячі опитаних, 150 терабайтів інформації, яка проаналізована зараз, з якої зроблені висновки. І ми розуміємо, що є певне коло підозрюваних осіб, ми також розуміємо, що ці підозрювані особи можуть зараз переховуватися, і, скоріше за все, переховуються. Через те, я розумію, що правоохоронна система в своїй частині слідства на даний момент зробила 95% роботи, яку можна було зробити, виходячи з тих даних і з тих доказів, які можна було зараз зібрати», – сказав Варченко.

За словами радника міністра внутрішніх справ, попри запити суспільства з вимогами швидко розслідувати цей злочин, статистика розкриття замовних вбивств у розвинених країнах не перевищує 30% від загальної кількості.

Варченко також заявив, що серед версій, на які продовжує вказувати слідство у справі Шеремета, залишається «російський» слід, але остаточних доказів немає.

«Слідство зараз чітко не вказує, що це Росія. Але воно розглядає версію про російський слід і бажання дестабілізувати ситуацію в Україні», – додав Варченко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб").

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.