Названа кількість українців, яким відмовили у безвізових подорожах до ЄС

51 громадянин України отримав відмову у в’їзді на територію Європейського Союзу за час дії безвізового режиму з ЄС. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Олег Слободян під час прес-конференції, передає Еспресо.

"На сьогодні ми маємо 51 відмову. Це досить невеликий відсоток, це менше ніж 0,05% від кількості українців, які скористалися безвізом", – повідомив Слободян.

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Основні причини відмов - нездатність підтвердити мету своєї поїздки та перевищення припустимого строку перебування в країнах-членах Євросоюзу під час попередніх візитів.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.