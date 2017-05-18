Порошенко про безвіз: ніч проти 11 червня стане початком нової епохи європейської України

Президент України Петро Порошенко заявив, що ніч проти 11 червня, коли має набути чинності безвізовий режим для громадян України з Європейським Союзом, стане початком нової епохи європейської України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час вечору-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Національній опері України.

"Україна нині, саме зараз, остаточно пориває з пострадянським минулим, стає частиною єдиного європейського цивілізаційного простору", - заявив він.

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"Вчора у Страсбурзі ми остаточно завершили процес отримання громадянами України права на безвізові подорожі до Євросоюзу. Безвіз зараз є українським…, і в ніч проти 11 червня, ця ніч стане початком нової епохи європейської України", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Європарламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом. Документ підписали президент Європарламенту Антоніо Таяні та міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим для українців набуде чинності.