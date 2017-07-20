НАЗК перевірить е-декларації Тимошенко

20:31, 20 липня 2017
Політика
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Достовірність декларацій Тимошенко за 2015-2016 роки просить перевірити ГПУ.

НАЗК перевірить достовірність електронних декларацій Тимошенко / Фото УНІАН

На сьогоднішньому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції було прийнято рішення про перевірку електронних декларацій лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко за 2015-2016 роки. Про це УНІАН повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

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Він розповів, що рішення провести перевірку було прийнято на підставі відповідного звернення до НАЗК Генеральної прокуратури України.

Зокрема, в рішенні йдеться, що надана прокуратурою інформація від 15 травня і 3 липня стосовно даних у деклараціях Тимошенко за 2015-2016 роки "містить фактичні дані, що можуть бути перевірені, щодо подання у деклараціях недостовірної інформації".

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 червня 2017 року детективи НАБУ здійснюють розслідування у 61 кримінальному провадженні, відкритому за результатами аналізу е-декларацій.

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Теги: #Юлія Тимошенко#е-декларування в Україні#декларації Тимошенко