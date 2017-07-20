НАЗК затвердило результати повної перевірки е-декларацій 18 осіб, серед яких - низка міністрів

Під час сьгоднішнього засідання НАЗК було розглянуто 92 проекти рішень та затверджено 63 рішення агентства, винесені Департаментом фінансового контролю та моніторингу способу життя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Нацагентства із запобігання корупції Руслан Радецький.

За його словами, були затверджені результати повної перевірки декларацій щодо 18 суб'єктів декларування:

1. Реви Андрія Олексійовича, міністра соціальної політики України;

2. Третьякова Олександра Юрійовича, народного депутата України;

3. Дроботової Тетяни Борисівни – судді Вищого господарського суду України;

4. Омеляна Володимира Володимировича, міністра інфраструктури України;

5. Стеця Юрія Ярославовича, міністра інформаційної політики України;

6. Полторака Степана Тимофійовича, міністра оборони України;

7. Шахненка Євгенія Дем'яновича, заступника голови Харківської ОДА;

8. Семерака Остапа Михайловича, міністра екології та природних ресурсів України;

9. Черниша Вадима Олеговича, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

10. Требушкіна Руслана Валерійовича, голови Покровської міської ради Донецької області;

11. Кадєтової Олени Веніамінівни, судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

12. Черненка Андрія Валентиновича, заступника Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

13. Закропивного Олександра Васильовича, судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

14. Солода Юрія Васильловича, народного депутата України;

15. Горащенкова Олексія Миколайовича, першого заступника керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення за 2015 та 2016 роки;

16. Розенка Павла Валерійовича, віце-премєр-міністра України;

17. Нищука Євгена Миколайовича, міністра культури України;

18. Попревича Віктора Михайловича, судді Приморського районного суду м. Одеси.

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"Прийнято 14 рішень про початок проведення повних перевірок, за інформацією, яка отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади та в листах/зверненнях/скаргах яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містила фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені", - розповів Радецький.

За його словами, було прийнято 25 рішень про відмову у початку проведення повних перевірок.

Заступник Голови НАЗК також повідомив, що було прийнято 7 рішень про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 30 календарних днів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 червня 2017 року детективи НАБУ здійснюють розслідування у 61 кримінальному провадженні, відкритому за результатами аналізу е-декларацій.