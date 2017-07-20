Лукашенко прибув до України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до України. Про це повідомляє сайт президента Республіки Білорусь.

У повідомленні також йдеться, що програмою візиту на 21 липня заплановані переговори з президентом України Петром Порошенком, які пройдуть у форматі «один на один» і в розширеному складі.

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"Глави держав обговорять розвиток політичної, торговельно-економічної та гуманітарної співпраці між Білоруссю і Україною. Основну увагу буде приділено поточному стану і перспективам взаємодії в економіці, в тому числі в таких сферах, як торгівля, інвестиції, промислова кооперація, нафтохімічний комплекс, енергетика, сільське господарство, транспортно-логістична галузь, розвиток міжрегіонального діалогу. Планується також погодити підходи до подальшого розвитку прикордонного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Крім того, однією з тем зустрічі стане врегулювання конфлікту на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у столиці України президента Білорусі зустрічають пікетом, учасники якого тримають плакати з портретами Путіна і Лукашенка з підписом "Два чоботи пара".