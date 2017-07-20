Лукашенка в Києві зустрічають пікетом: на плакатах він у чоботях поруч з Путіним (фото)

У столиці президента Білорусі Олександра Лукашенка зустрічають пікетом. Про це передає білоруська служба "Радіо Свобода".

Так, білоруська громада Києва й білоруські добровольці проводять пікет на вулиці Банковій, де розташована адміністрація українського президента. Вони вийшли на акцію під біло-червоно-білими й українськими прапорами.

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Учасники пікету тримають також плакати з портретами російського президента Володимира Путіна й глави Білорусі Олександра Лукашенка з підписом "Два чоботи пара".

Крім того, в руках учасників й портрети білоруського добровольця Тараса Аватарава, який засуджений у Білорусі на п'ять років позбавлення волі. На акцію прийшла й мати Тараса - Людмила Поспєх.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Україну цього тижня, повідомив заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко на засіданні міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.