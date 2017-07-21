Навчання ЗС РФ і Білорусі можуть використати для агресії проти України і Європи – Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що навчання "Захід-2017" можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи.

Про це йдеться у дописі на сторінці Полторака у Facebook.

Міністр зазначив, що Україна та світ мають спільне бачення можливих перспектив проведення навчань Збройних Сил Російської Федерації.

"Майбутні навчання "Захід-2017" є надзвичайно потужними. Вони можуть бути використані, щоб почати агресію не тільки проти України, але й проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією", - наголосив Полторак.

Він зауважив, що Україна буде адекватно реагувати на проведення цих навчань.

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Як повідомляв УНІАН, 19 липня Полторак у коментарі журналістам зазначив, що загрозливих ситуацій щодо сходу України, в тому числі, якихось дій противника для проведення наступальних дій українська сторона на сьогодні не бачить.

За його словами, ситуація в зоні АТО зберігається, приблизно, на одному рівні - до 20 обстрілів.

"Звичайно, що ці обстріли відбуваються на таких загрозливих напрямках... Але загрозливих ситуацій щодо сходу України, формування угруповань противника для проведення наступальних дій ми поки не бачимо. Ситуацію ми контролюємо, вона під контролем", - сказав Полторак.

Як відомо, спільне стратегічне навчання збройних сил РФ та Білорусі "Захід-2017" заплановано провести 14-20 вересня. За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.