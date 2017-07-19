Полторак запевнив, що на сьогодні бойовики не готуються до наступальних дій

Загрозливих ситуацій щодо Донбасу, в тому числі якихось дій противника для проведення наступальних дій українська сторона на сьогодні не бачить. Про це повідомив журналістам міністр оборони Степан Полторак перед засіданням уряду.

Читайте такожМіноборони планує збільшити угруповання військ на півдні Одеської областіЗа його словами, ситуація в зоні АТО зберігається, приблизно, на одному рівні - до 20 обстрілів.

"Звичайно, що ці обстріли відбуваються на таких загрозливих напрямках... Але загрозливих ситуацій щодо сходу України, реформування, групування противника для проведення наступальних дій ми поки не бачимо. Ситуацію ми контролюємо, вона під контролем", - сказав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня ватажок бойовиків "ДНР" Захарченко заявив про створення "Малоросії". Як підкреслив секретар РНБО Олександр Турчинов, така заява свідчить про бажання московських «стратегів» знову відновити просування військової агресії на захід і втягнути у війну нові області України.