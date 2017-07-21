Лукашенко прибув в Адміністрацію президента на переговори з Порошенком (фото, відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув в Адміністрацію президента України на переговори з главою української держави Петром Порошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, Лукашенка зустрічала почесна варта та оркестр почесної варти глави української держави.

Після приїзду президента Білорусі президент України зустрів його на червоному килимі. Лідери держав потисли руки та вислухали виконання національних гімнів обох держав.

Також біля Адміністрації президента білоруського лідера зустрічали міністри уряду України.

Після переговорів очікується вихід Порошенка і Лукашенка до представників засобів масової інформації.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби президента Білорусі, програмою візиту Лукашенка до України заплановано проведення переговорів з Порошенком, які пройдуть у форматі «віч-на-віч» і у розширеному складі.

Глави держав обговорять розвиток політичного, торговельно-економічного і гуманітарного співробітництва між Білоруссю і Україною. Планується також узгодити підходи до подальшого розвитку прикордонного співробітництва. Однією з тем зустрічі стане врегулювання конфлікту на сході України.

Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано низку документів, які стосуються співпраці в економіці, науково-технічній сфері, а також у сферах культури і міжнаціональних відносин.