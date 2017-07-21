Порошенко і Лукашенко почали переговори "віч-на-віч"

Президент Петро Порошенко проводить зустріч з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Як повідомила прес-служба глави української держави, на початку зустрічі Порошенко зазначив, що за результатами сьогоднішніх переговорів очікується вироблення нових форматів, орієнтирів та плану дій, які дозволять посилити співробітництво між Україною та Білоруссю.

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Зі свого боку Олександр Лукашенко подякував за гостинність і розповів, що сьогодні вже відвідав музей "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні", який справив на нього значне враження.

Після зустрічі "віч-на-віч" відбудуться переговори української та білоруської делегацій під головуванням президентів. Глави держав за результатами зустрічей зроблять заяви для ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що за підсумками переговорів буде підписано низку документів, що стосуються співпраці в економіці, науково-технічній сфері, а також у сферах культури і міжнаціональних відносин.