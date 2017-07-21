Головного прикордонника України госпіталізували після інциденту в АП

Главу Державної прикордонної служби Віктора Назаренка госпіталізовано до Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби. Про це УНІАН повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"В Адміністрації президента йому надали першу медичну допомогу. Наразі він госпіталізований. Стан здоров'я задовільний. Більш детально сказати щось важко, чекаємо на результати обстеження", - сказав Слободян.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка знепритомнів глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко.

Президент Білорусі, розповідаючи про результати переговорів з главою української держави Петром Порошенком, помітив, що ліворуч від нього одному з представників української делегації стало зле. Лукашенко сказав, щоб йому принесли стілець, але в підсумку людина знепритомніла і її винесли із зали.