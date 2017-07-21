Другий інцидент під час зустрічі Лукашенка й Порошенка: знепритомнів голова Держприкордонслужби (фото)
Ліворуч від Лукашенка одному з представників української делегації стало зле. Стало відомо, що це голова ДПСУ Віктор Назаренко.
В Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка один з представників української делегації знепритомнів.
Як передає кореспондент УНІАН, президент Білорусі, розповідаючи про результати переговорів з главою української держави Петром Порошенком, помітив, що ліворуч від нього одному з представників української делегації стало зле.
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Зокрема, Лукашенко сказав, щоб йому принесли стільчик, але в підсумку людина знепритомніла й її винесли із зали.
Як стало відомо пізніше зі слів представників прес-служби АП, знепритомнів глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко.
Як повідомляв УНІАН, після переговорів президента України Петра Порошенка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Адміністрації президента невідома дівчина намагалася влаштувати провокацію, викрикуючи слова "Живе Білорусь".