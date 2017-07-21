Турчинов обговорив з Беланом питання гібридної агресії РФ проти України та Молдови

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з віце-прем'єр-міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції Георге Беланом.

Як повідомила прес-служба РНБО України, під час зустрічі співрозмовники обговорили питання поглиблення співробітництва між країнами в сфері безпеки і оборони.

Окремо сторони обговорили питання гібридної агресії РФ проти України та Молдови.

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«Гібридна агресія РФ проти суверенної країни почалася у 1992 році з Молдови», - сказав Турчинов і підкреслив, що невиконання Росією міжнародних зобов’язань щодо виводу своїх військових з Придністров’я є одним з факторів дестабілізації безпекової ситуації в Європі.

Співрозмовники обговорили також комплекс заходів та координацію дій у безпекових питаннях з метою стабілізації ситуації в регіоні.

Белан наголосив, що Україна надає Молдові «гарний приклад протидії агресії, зокрема, боротьби з російською пропагандою». «Ми ухвалили проект закону щодо обмеження мовлення інформаційних програм з тих країн, які не підписали Європейську конвенцію з транскордонного телебачення», - пояснив він.

Крім того, сторони висловили зацікавленість щодо координації дій для відновлення територіальної цілісності України та Молдови.