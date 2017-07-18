Турчинов: доля плану "Малоросія" буде аналогічною "Новоросії", чи іншій "Дебілоросії" путінського формату

Заяви кремлівських клоунів-маріонеток, які називають себе керманичами окупованого Росією Донбасу, щодо створення Малоросії – це ще один доказ агресивних планів Путіна та його маніакального небажання вирішувати питання на сході України мирним шляхом. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав секретар СНБО Олександр Турчинов.

Читайте такожЗаява Захарченка про створення "Малоросії" блокує переговорний процес – представник в ТКГ"Ця збочена маячня, яка була написана в Кремлі, та озвучена рядженими клоунами, на кшталт Захарченка, свідчить про бажання московських «стратегів» знову відновити просування військової агресії на захід, втягуючи в криваві жорна нові регіони України", зазначив Турчинов.

На його думку, ці неадекватні та провокативні плани - це ще один аргумент на користь прийняття закону «Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей» та необхідності прискорення звільнення сходу країни від російських окупантів та підконтрольного їм кримінально-сепаратистського бруду.

"Доля кремлівського плану «Малоросія-17» буде аналогічною «Новоросії-14», або будь-якій іншій «Дебілоросії» путінського формату", - підкреслив Турчинов.