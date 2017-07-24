Україна є пріоритетом для Великої Британії в сфері зовнішньої політики - посол

Україна є пріоритетом для Великої Британії в сфері зовнішньої політики. Як повідомила прес-служба Міністерства оборони України, про це заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф під час прес-конференції на борту есмінця Королівських ВМС Великої Британії «Duncan».

Разом з фрегатом ВМС Турецької Республіки «Yildirim» есмінець «Duncan» прибув до порту Одеси з візитом в Україну Постійної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMG2).

Читайте такожКораблі НАТО, які прибули до Одеси, проведуть спільні тренування з українськими військово-морськими силами

«Україна для нас в сфері зовнішньої політики є пріоритет. Тому що ваша безпека — це безпека Європи і це наша безпека»", - сказала Гоф.

Також посол висловила сподівання, що такі візити відбуватимуться і в майбутньому. «На мій погляд, це ознака співпраці між нашими країнами. Це показує підтримку з боку Великої Британії», — сказала вона.

Як повідомлялося, з 24 до 27 липня в порту Одеси триває візит в Україну Постійної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMG2) у складі есмінця «Duncan» і фрегату ВМС Турецької Республіки «Yildirim». Похід очолює комодор Джеймс Морлі. В ході візиту американські і турецькі військові моряки проведуть спільні тренування з особовим складом ВМС ЗС України. На завершення військові моряки проведуть у Чорному морі тренування типу «PASSEX».