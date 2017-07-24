До Одеси прибули кораблі постійної військово-морської групи НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил ЗС України, сьогодні, 24 липня, з візитом до України прибули кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2).

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«Це - есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dunkan і фрегат ВМС Туреччини Yildirim», - повідомили в прес-центрі.

Програма перебування кораблів передбачає протокольні зустрічі командування походу з командувачем ВМС ЗС України і з органами влади, відвідування кораблів жителями й гостями міста, дружні зустрічі з українськими військовими моряками. Для екіпажів групи кораблів підготували культурну програму.

Візит триватиме до 27 липня.