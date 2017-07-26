За підтримки Росії може відбутися анексія на Балканах - WSJ

Нещодавно на закритій зустрічі одного німецького чиновника запитали, яка проблема у Європі його турбує найбільше. І він, довго не роздумуючи, відповів: Західні Балкани, де назріває нова криза на тлі того, як Туреччина і Росія підкидають дров у вогонь конфліктів.

Про це пише професор Бард-коледжі Уолтер Рассел Мід, передає DT.UA, посилаючись на Wall Street Journal.

"За найгіршого сценарію Росія і Туреччина підтримають країни, які забезпечують їм вплив на Балканах - Сербії та Албанії - в їхніх спробах перекроїти кордони регіону. Сербський уряд за підтримки Росії може анексувати значну частину Боснії та Герцеговини, населену етнічними сербами. За підтримки Туреччини такий маневр може провести й Албанія, і не тільки в Косово, а й у Македонії, де значна частина албанської меншини прагне приєднати частини сусідньої країни до етнічної батьківщини", - пише експерт.

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Він зазначає, що фактором стримування до цього часу була перспектива вступу до ЄС таких країн як Сербія, Македонія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Косово. Кожна з цих балканських країн хотіла б стати частиною європейського проекту замість зближення з Москвою. Але їхні сподівання на членство в найближчому майбутньому згасають. Країни ЄС, яких скоро стане не 28, а 27, не дуже хочуть приймати нових тривожних членів, які, очевидно, будуть вимагати ще й значної фінансової підтримки.

Європейці вважають, що перешкодити деструктивним зусиллям Росії можуть США. Посилення їхніх сил у Косово й активна дипломатія в балканському регіоні можуть зберегти мир. Однак Білий дім сьогодні скептично ставиться до своєї ролі в міжнародній політиці. Старі аргументи, такі як солідарність НАТО, захист цінностей і свободи, а також агресія Росії, вже не переконують Вашингтон. Президент Дональд Трамп мислить категоріями угод. Ймовірно, Європі, а саме Берліну, доведеться подумати, як переконати нову адміністрацію втрутитися в проблему на Балканах.

Раніше в секретних звітах македонської контррозвідки йшлося, що Кремль за допомогою російських спецслужб й дипломатів, а також місцевих проросійських політиків, намагається перешкодити вступу Македонії та інших балканських країн до НАТО й створити на Балканах "пояс нейтральних країн".