Нові санкції США проти Росії: посольство повідомило деталі законопроекту

25 липня 2017 року Палатою представників США переважною більшістю (419 – "за", 3 – "проти", 12 – не голосували) схвалено законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". Про це повідомили у прес-службі посольства України у США.

Важливе місце у цьому документі відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Законопроектом чітко визначено, що політикою Сполучених Штатів є:

- підтримка уряду України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності;

- засудження та протидія всім дестабілізуючим зусиллям уряду РФ в Україні;

- невизнання незаконної анексії Криму урядом РФ чи відторгнення будь-якої частини території України з використанням військової сили;

- надання допомоги з реформування енергетичного сектору України та зменшення залежності від російських енергетичних ресурсів;

- продовження протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

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Документ також законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії; створює механізм обов’язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США з послаблення антиросійських санкцій; передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничо-видобувній галузях, та на залізничному транспорті; посилює антиросійські секторальні санкції щодо фінансового сектору РФ та російської енергетики; передбачає запровадження санкцій у зв’язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки; по відношенню до осіб, що відповідальні за порушення прав людини на окупованій РФ території, діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ, значною мірою сприяли спроможностям РФ з проведення приватизації державних активів, а також по відношенню до іноземних фізичних та юридичних осіб, що сприяли посиленню оборонних спроможностей уряду Сирії.

Законопроектом надається право президенту США у координації із союзниками Сполучених Штатів запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб, що сприяють розвитку та обслуговуванню російських експортних нафто- та газопроводів.

Проект закону передбачає створення "Фонду для протидії російському впливу" та виділяє до його бюджету 250 млн доларів на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив з підтримки енергетичної безпеки України передбачається виділення 30 млн дол.

Підтримана Палатою представників законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

Як повідомляв УНІАН, палата представників США 25 липня проголосувала за нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, проект яких був узгоджений у липні.