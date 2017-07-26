Палата представників США проголосувала за нові санкції проти Росії

Палата представників США 25 липня проголосувала за нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, проект яких був узгоджений в липні, повідомляє The Associated Press.

Законопроектом, зокрема, пропонується заборонити президенту США послаблювати санкції або істотно змінювати американську політику щодо Росії без схвалення Конгресу.

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Також, проект вводить додаткові обмеження на участь американських громадян і компаній у співпраці з російським енергетичним сектором, у тому числі у сфері будівництва Росією трубопроводів.

Документ підтримали 419 конгресменів, проти проголосували троє. Далі його розгляне Сенат, після чого він відправиться на підпис президенту.

Як зазначає Reuters, законопроект був схвалений незважаючи на заперечення президента США Дональда Трампа щодо низки положень документа. Як уточнили Reuters в Білому домі, Трамп ще не вирішив, чи підпише він цей захід.

Попередній аналогічний законопроект, схвалений Сенатом у червні, не представили на голосування через порушення процедурних норм.

Нагадаємо, 13 липня представники Демократичної партії у Палаті представників США представили новий законопроект щодо запровадження санкцій проти Росії, Ірану та КНДР, який суттєво не відрізнявся від тексту закону, підтриманого раніше Сенатом. 22 липня конгресмени США від обох партій узгодили текст законопроекту.