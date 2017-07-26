НАБУ оголосило підозру екс-прокурору Сусу, який забув вказати в е-декларації позашляховик 85-річної бабусі

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитру Сусу. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Зокрема, сьогодні йому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

"Мова йде про заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодіння та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно; подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що наразі вирішується питання про подання клопотання з обрання запобіжного заходу підозрюваному.

В антикорупційному відомстві нагадали, що згадану особу детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 25 липня на території міжнародного аеропорту Бориспіль.

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За фактами можливих злочинних дій затриманої особи детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у різних кримінальних провадженнях, починаючи з квітня 2016 року.

На прохання УНІАН в НАБУ не назвали ім'я особи, якій вручили підозру, пославшись на те, що відомство не має права називати жодних прізвищ та імен. У Бюро сказали, що не можуть говорити через презумпцію невинуватості.

Водночас, як повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган в ефірі телеканалу "112-Україна", затриманим у Борисполі виявився колишній старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитро Сус.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко виніс догану за брехню в декларації і задовольнив заяву Суса про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням.