У "Борисполі" детективи НАБУ затримали скандального екс-посадовця ГПУ Суса

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, екс-посадовця Генпрокуратури затримали сьогодні, 25 липня, на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

"За фактами можливих злочинних дій затриманої особи детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у різних кримінальних провадженнях, починаючи з квітня 2016 року", - поінформували у відомстві.

За даними Української правди, затриманим є Дмитро Сус, якого раніше звільнили з посади за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті чесноти авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з'ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

В серпні 2016 сталося зіткнення між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

У ГПУ заявили, що стеження було незаконною, у той час як НАБУ стверджує, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Увечері сам Сус відвіз їх в будівлю НАБУ.