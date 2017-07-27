Лідером симпатій виборців зараз є партія Тимошенко "Батьківщина" - опитування

Згідно з результатами опитування, лідером симпатій виборців на сьогодні є партія "Батьківщина". Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного загальнонаціонального опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова було презентовано на прес-конференції в Києві.

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"Батьківщину" підтримують майже 7,7% усіх громадян або 11,2% з тих, хто має намір взяти участь у виборах", - йдеться у повідомленні.

Друге місце посідає "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - за нього готові віддати свої голоси 6,9% серед усіх опитаних і 9,3% серед потенційних учасників виборів.

Третє місце поділяють партії "Громадянська позиція" (5,9% і 8,3%, відповідно) і "Опозиційний блок" (5,7% і 8,4%).

Як зазначили соціологи, п'ятивідсотковий бар'єр долають також партія "За життя" (7,7% серед тих, хто висловив намір проголосувати), "Радикальна партія Олега Ляшка" (7,3%) і "Об'єднання "Самопоміч" (5,8%). При цьому, 21,5% опитаних вказали, що не брали би участі у виборах узагалі.

*** Загальнонаціональне опитування населення проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.