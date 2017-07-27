Майже половина українців хочуть позачергових виборів у Раду - соціологи

Відносна більшість українців підтримує ідею проведення позачергових парламентських виборів: схвально цю ініціативу оцінюють 48% опитаних, несхвально - 35%. Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного загальнонаціонального опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова було презентовано на прес-конференції в Києві.

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Автори дослідження зазначають, що загальне ставлення до дострокових виборів Верховної Ради практично не змінилося з грудня 2016 року.

Так, найбільше підтримують ідею дострокових виборів на Сході (61%), дещо менше - у Центрі (48%) і на Півдні (43%), а найменше - на Заході (36%).

При цьому 65% респондентів зголосилися взяти участь у позачергових виборах, якщо вони відбудуться найближчим часом, а 23% - не пішли б на голосування. Зауважується, що у грудні 2016 року таких було 63,5% і 20% відповідно.

"Потенційна явка на парламентських виборах приблизно однакова в усіх регіонах, окрім Півдня, де вона помітно нижча і складає 43%", - йдеться у дослідженні.

*** Загальнонаціональне опитування населення проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.