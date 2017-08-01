САП звернулась до суду з клопотанням стягнути заставу Полякова до держбюджету – Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Солом'янського районного суду Києва з клопотанням стягнути заставу, внесену за народного депутата Максима Полякова до держбюджету. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив керівник САП Назар Холодницький.

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«Ми чекали до понеділка до завершення робочого дня до 18.00, що підозрюваний Поляков виконає ухвалу Солом’янського районного суду про обрання запобіжного заходу. Він її виконав частково, не виконавши ті умови, які були визначені в ухвалі. Зокрема, щодо носіння електронного браслету контролю. Наголошую, що інший підозрюваний – Розенблат – ухвалу суду виконав у повному обсязі. І сьогодні у о 09.00 один з процесуальних керівників звернувся до Солом’янського суду з клопотанням про стягненням вказаної застави в дохід держави», - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Солом’янський районний суд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

Поляков заявив, що не збирається вносити заставу і виконувати назначені судом обов'язки (крім спілкування зі свідками), проте 25 липня таки вніс заставу.

Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.