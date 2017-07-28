У САП заявили, що на Полякова можуть відкрити ще одне кримінальне провадження

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкриє ще одне кримінальне провадження на народного депутата Максима Полякова, якщо він відмовиться носити електронний браслет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 28 липня, у Харкові під час брифінгу сказав керівник САП Назар Холодницький.

Він підтвердив, що Поляков вчора відмовився виконати рішення суду щодо носіння електронного засобу стеження.

“Його не шукають. Пан Поляков мене періодично тегає у Facebook. Сьогодні зранку показав, що він був у Черкасах. Він дійсно вчора відмовився виконувати ухвалу суду про зобов’язання його носити браслет. Вони цю ухвалу суду оскаржили, але вказані рішення суду набирають законної сили негайно. Тому поки немає рішення апеляції він повинен виконувати рішення суду. Якщо до понеділка пан Поляков не виконає рішення суду, прокурори підготують клопотання і будуть звертатися про стягнення застави в дохід держави”, - сказав Холодницький.

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Він додав, що в разі невиконання в подальшому ухвали суду про носіння електронного браслету, прокуратура відкриє ще одне кримінальне провадження щодо Полякова.

“Якщо рішення суду не буде виконувати, прокурор, перше, звернеться до суду про стягнення застави в дохід держави у зв’язку з порушенням процесуальних обов’язків. Якщо рішення суду не буде виконуватися надалі, ми будемо вирішувати питання про внесення до ЄРДР і початку кримінального провадження за умисне невиконання рішення суду. Це кримінальна відповідальність. Я не виключаю, що у вересні може бути нове подання уже по іншому злочину до Верховної Ради”, - підкреслив Холодницький.

У свою чергу голова НАБУ Артем Ситник додав, що Поляков і його захисники обрали лінію захисту, згідно якої відсутня будь-яка процесуальна активність і “наявна безмежна активність у Facebook”.

Як повідомляв УНІАН, Поляков подав апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, яка зобов’язує його носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

21 липня Солом’янський райсуд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також його зобов’язали носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

Поляков заявив, що не збирається вносити заставу і виконувати назначені судом обов'язки (крім спілкування зі свідками), проте 25 липня таки вніс заставу.

Він підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.