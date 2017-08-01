ГПУ закрила справу проти нардепа Пашинського за стрілянину під Києвом - ЗМІ

Генеральна прокуратура України закрила справу проти нардепа від "Народного фронту", голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського. Про це йдеться у постанові слідчого ГПУ, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, що йдеться про кримінальну справу за фактом стрілянини під Києвом минулої зими, коли Пашинський у ході конфлікту вистрілив з нагородного пістолета у ногу жителю одного із сіл Васильківського району В'ячеславу Хімікусу.

Читайте такожДля сім'ї підстреленого Пашинським чоловіка попросили надати охорону - адвокат

Зокрема, в ГПУ дійшли висновку, що Пашинський діяв у межах необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Хімікуса визнані "суспільно небезпечними".

Водночас слідство встановило, що в діях Хімікуса відсутній склад кримінального злочину за ч. 2. ст. 296 КК України (хуліганство), однак може бути присутнім склад адміністративного порушення у вигляді нецензурної лайки.

За версією самого Пашинського, на нього напав п'яний чоловік, в результаті чого нардеп нібито змушений був стріляти. Крім того, він заявляв, що його вдарили пляшкою по голові.

У свою чергу, жертва стрілянини на дорозі під Києвом стверджує, що народний депутат Сергій Пашинський застосував вогнепальну зброю не за правилами. Чоловік заявив, що нардеп не здійснював попереджувального пострілу вгору, а цілився в груди й лише завдяки щасливому збігу обставин куля влучила жертві в ногу.