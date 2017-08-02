У поліції хочуть посилити контроль за п’яними водіями

Патрульним поліцейським необхідно надати можливість посилити контроль за водіями, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він нагадав, що минулого року було збільшено відповідальність за керування у стані сп’яніння. “Штрафи були збільшені в рази, й альтернативність санкцій, тобто позбавлення права керування або штраф, було нівельовано. Зараз і штраф, і позбавлення права керування”, - сказав Білошицький.

Водночас, наголосив він, статистика за перше півріччя 2017 року свідчить, що на кінець року кількість відповідних правопорушень буде більшою, ніж торік.

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Білошицький заявив про необхідність підвищення не лише рівня відповідальності, а й правової свідомості та уваги до цієї проблематики.

“Ініціатива, з якою виступають патрульна поліція і Національна поліція, це перш за все надання патрульним поліцейським необхідного інструментарію для того, щоб посилити контроль безпосередньо за водіями, які керують у стані сп’яніння”, - сказав він.

Білошицький пояснив, що йдеться про розширення підстав зупинки транспортних засобів, а саме - запровадження такої підстави як перевірка на стан сп’яніння. За словами Білошицького, це можуть бути певні конкретні місця, де здійснюватиметься вибірковий контроль водіїв на сп’яніння. “Або це може бути просто перевірка у конкретний час в конкретному місці усіх водіїв на стан сп’яніння. По спрощеній процедурі, але всі будуть знати, що перевірки не уникнути”, - сказав представник поліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Львові водія хлібовоза двічі за ніч ловили за кермом у нетверезому стані.

"Патрульні виявили автомобіль ГАЗ на вулиці Хуторівка. У нього і справді були очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння. Прилад драгер показав результат – 1,75 проміле. На чоловіка склали протокол за керування в нетверезому стані транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.