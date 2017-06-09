У Львові водія хлібовоза двічі за ніч піймали п'яним за кермом

У Львові водія хлібовоза двічі за ніч ловили за кермом у нетверезому стані, повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова.

Так, 8 червня близько 23 години патрульні отримали орієнтування на водія вантажівки, мовляв, він розвозить хліб перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

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"Патрульні виявили автомобіль ГАЗ на вулиці Хуторівка. У нього і справді були очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння. Прилад драгер показав результат – 1,75 проміле. На чоловіка склали протокол за керування в нетверезому стані транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.

Забрати автомобіль приїхав тверезий водій, але вже через три години патрульні побачили цю ж вантажівку при порушенні правил дорожнього руху.

"Коли транспортний засіб зупинили, з‘ясувалося, що за кермом перебуває той самий нетверезий водій. Повторна перевірка на мобільному пристрої драгер встановила результат - 1,14 проміле. На нього склали аналогічний протокол за керування напідпитку", - розповіли в поліції.

Також у поліції додали, що загалом, за тиждень з 2 червня до 9 червня, патрульні склали у Львові 45 протоколів, а в області – 14 протоколів за керування транспортними засобами у стані сп‘яніння.