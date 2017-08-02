Організатори "Євробачення" прокоментували інформацію про зміну правил конкурсу

Міжнародний pr-менеджер "Євробачення" та голова управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ в "UA:Перший" Вікторія Сидоренко повідомила, що офіційно Європейська мовна спілка не робила офіційної заяви щодо нововведень у правилах пісенного конкурсу.

"Такої заяви не оприлюднено EBU", - наголосила вона в коментарі "Українській правді".

Зараз журналісти намагаються з'ясувати, чи дійсно EBU вносила такі зміни до свого регламенту.

Інформація про нововведення у правилах "Євробачення" з'явилась на сайті ESCToday.com. Він заснований фанатами конкурсу в 1999 році. Портал публікує новини, опитування, інтерв'ю та рейтинги учасників пісенного конкурсу.

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Як повідомлялося на сайті ESCToday.com, референтна група "Євробачення" внесла низку змін до регламенту проведення пісенного конкурсу. Так, національні мовники не повинні будуть включати в свої делегації осіб, які мають певні обмеження на в'їзд в країну-господарку "Євробачення". Таке рішення було прийнято через інцидент довкола російської співачки Юлії Самойлової, яка відвідувала окупований Крим й не змогла відвідати через це Київ.

Крім того, до складу журі не повинні бути включені особи, які так чи інакше пов'язані учасниками конкурсу або які мають певні інтереси. Ці зміни зроблені для того, щоб журі могло оцінювати артистів лише, спираючись на свій досвід і професіоналізм.

Також зміни торкнулися графіка підготовки до конкурсу після того, як у минулому році українська сторона мала проблеми з графіком організації пісенного змагання. Тепер Європейський мовний союз залишає за собою право передати право організації конкурсу іншому місцевому мовнику у разі затримок.