Суд наклав арешт на майно Добкіна-старшого

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Зокрема, суд наклав арешт на два житлових будинки нардепа, два автомобілі Toyota Land Cruiser, 2007 і 2013 років, а також - земельну ділянку площею 0,0083 га і винний льох.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

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Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

15 липня суд постановив заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн. Заставу за Добкіна внесли співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесніков і народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.