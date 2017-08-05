Порошенко на винищувачі МіГ-29 прилетів привітати військових льотчиків зі святом (відео)
13:29, 05 серпня 2017Політика
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Президент подякував за бездоганну військову службу всім, хто сьогодні знаходиться на варті неба незалежної України.
Порошенко: Мирного неба нам! / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко літаком МіГ-29 прибув на військовий аеродром Вінничини, щоб привітати військових льотчиків з їхнім професійним святом.
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Про це голова держави повідомив написав на своїй сторінці у Facebook.
«Літаком МіГ-29 прибув до військового аеродрому Вінничини, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил. Щиро дякую за бездоганну військову службу усіх, хто сьогодні перебуває на сторожі неба незалежної України. Мирного неба!», - написав Порошенко.
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