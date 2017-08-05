Порошенко на винищувачі МіГ-29 прилетів привітати військових льотчиків зі святом (відео)

Президент України Петро Порошенко літаком МіГ-29 прибув на військовий аеродром Вінничини, щоб привітати військових льотчиків з їхнім професійним святом.

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Про це голова держави повідомив написав на своїй сторінці у Facebook.

«Літаком МіГ-29 прибув до військового аеродрому Вінничини, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил. Щиро дякую за бездоганну військову службу усіх, хто сьогодні перебуває на сторожі неба незалежної України. Мирного неба!», - написав Порошенко.