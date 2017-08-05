Президент переконаний, що від військових льотчиків залежить, чи буде мирне небо в Україні

Президент Петро Порошенко привітав військових льотчиків з професійним святом і заявив, що саме від них значною мірою залежить, чи буде мирне небо в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ в ході робочої поїздки до Вінницької області.

За його словами, Повітряні сили у взаємодії з іншими видами Збройних сил продовжують виконувати бойові завдання.

«Екіпажі авіаційних бригад спільно з бойовими розрахунками зенітних, ракетних і радіотехнічних підрозділів цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони», - зауважив глава держави.

Читайте такожПорошенко на винищувачі МіГ-29 прилетів привітати військових льотчиків зі святом (відео)

Також за його словами, професіоналізм українських авіаторів відзначається на міжнародному рівні.

«Ми прискорили зміни в програмі підготовки льотного складу і зараз на 50 годин збільшився наліт на кожного курсанта, зросли і вимоги до підготовки пілотів в умовах наближених до бойових», - заявив Порошенко.

«Минулорічні випускники Харківського національного університету Повітряних сил не лише опанували техніку пілотування бойовими літаками Міг-29 та Су-25, але й здійснили вильоти на бойові завдання», - додав президент.

«Щиро дякую за бездоганну військову службу всім, хто сьогодні перебуває на сторожі неба незалежної України і з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ бажаю вам мирного неба. Бо саме від вас значною мірою залежить, чи буде воно мирним», - підсумував глава держави.