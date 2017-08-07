НАЗК проведе повну перевірку е-декларацій 220 чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції станом на серпень поточного року прийняло рішення про проведення повної перевірки декларацій 220-ти чиновників за 2015 та 2016 роки.

Як повідомляється на сайті антикорупційного відомства, НАЗК станом на серпень поточного року розглянуло інформацію з 376 звернень, отриманих від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел.

«На підставі цієї інформації НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо 220-ти суб’єктів декларування та поданих ними 265-ти декларацій за 2015, 2016 роки», - йдеться у повідомленні.

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У НАЗК зауважили, що за результатами розгляду інформації в зверненнях прийняті рішення про відмову у проведенні повної перевірки щодо 156-ти суб’єктів декларування.

Також зазначається, що рішеннями НАЗК про результати повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема встановлюється достовірність чи недостовірність зазначених у е-деклараціях відомостей. «У першому випадку рішення надсилаються декларанту для ознайомлення. У разі виявлення не достовірних відомостей, НАЗК повідомляє про це декларанта та керівника органу, де працює декларант. Також, якщо дії не передбачають адміністративної або кримінальної відповідальності, НАЗК вносить припис, або направляє матеріали справи до спеціальних уповноважених органів у сфері протидії корупції: НАБУ, ГПУ, МВС. За своїм окремим рішенням НАЗК складає та направляє до суду протоколи про адміністративні правопорушення», - пояснили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, НАПК виявило порушення в деклараціях Климпуш-Цинцадзе і Клімкіна за 2015 рік. А в деклараціях голови уряду Володимира Гройсмана і міністра аграрної політики і продовольства України Тараса Кутового порушення відсутні.