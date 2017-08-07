Схоже, це рекорд: гендиректор "Укрспецекспорту" отримав зарплату в 1 мільйон
Генеральний директор "Укрспецекспорту" здивував розміром своєї зарплати.
Гендиректор держкомпанії "Укрспецекспорт" Павло Букін задекларував зарплату розміром 1,1 млн грн. Про це в Twitter повідомив "Центр протидії корупції".
Гендиректор "Укрспецекспорту" Павло Букін отримав зарплатню розміром 1,1 млн грн https://t.co/iCjeuGUOYI— ЦПК/Шабунін (@Shabunin) August 7, 2017
Схоже, що це рекорд.#цифрадняpic.twitter.com/qYNeQ5ZDDV
У змінах до майнового положення від 2.08 (серпень) у Букіна вказана зарплата 1 099 785 грн. У змінах від 4 липня зарплата вказана 786 284 грн. У змінах від 6 червня у Букіна вказана зарплата значно менше - 194 625 грн, передає "Українська правда".
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Однак 4 травня він вніс зміни, де також вказав зарплату більше мільйона – 1 013 998 грн.
3 квітня Букін вносить зміни до майнового стану і вказує зарплату 249 128 грн, 1 березня - 291 195 грн, а 6 лютого - 160 172 грн.
Укрспецекспорт - держпідприємство, яка має монопольне право здійснювати експорт та імпорт продукції, послуг військового і подвійного призначення.